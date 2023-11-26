«Хоффенхайм» едва не проиграл «Майнцу»

«Хоффенхайм» и «Майнц» провели на равных матч 12-го тура чемпионата Германии. Гости открыли счет на 39-й минуте, когда Марко Рихтер завершил быструю атаку. Сразу после перерыва Роберт Сков из пределов штрафной забил мяч в ответ. На экваторе второго тайма пенальти бил Аймен Баркок, а голкипер хозяев парировал. Еще один момент, Рихтер в концовке запустил мяч в перекладину. Еще раз штанга спасла хозяев после удара Рихтера со штрафного.

«Хоффенхайм» остается шестым, противник - третий с конца.