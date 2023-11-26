«Хоффенхайм» едва не проиграл «Майнцу»

«Хоффенхайм» и «Майнц» провели на равных матч 12-го тура чемпионата Германии. Гости открыли счет на 39-й минуте, когда Марко Рихтер завершил быструю атаку. Сразу после перерыва Роберт Сков из пределов штрафной забил мяч в ответ. На экваторе второго тайма пенальти бил Аймен Баркок, а голкипер хозяев парировал. Еще один момент, Рихтер в концовке запустил мяч в перекладину. Еще раз штанга спасла хозяев после удара Рихтера со штрафного.
«Хоффенхайм» остается шестым, противник - третий с конца.
Протокол игры
|39'Рихтер Марко (0:1)
|(1:1) Сков Роберт49'
Бауманн Оливер•Кабак Озан 32'46' (Гриллич Флориан (46') •Брукс Джон• 30'Фогт Кевин•Сков Роберт63' (Бебу Ила (63') •Прёмель Гриша 44'46' (Акпогума Кевин (46') •Стах Антон78' (Беккер Финн (78') •Крамарич Андрей• 25'Бюльтер Мариус46' (Кадержабек Павел (46') •Вегхорст Ваут•Бейер Максимилиан
Запасные: Бишоф Том•Салаи Аттила•Филипп Лука•Тохумджу Умут
Центнер Робин•Видмер Сильван•Фернандес Эдимилсон• 25'Каси Антони• 29'Мвене Филлипп•Краусс Том•Баррейро Леандро•Баркок Аймен69' (Груда Брайан (69') •Чхэ-Сон Ли II73' (Буркардт Джонатан (73') •Рихтер Марко• 68'Ажорк Людовик
26 ноября. Стадион "Презеро Арена".
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