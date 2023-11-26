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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» едва не проиграл «Майнцу»

26 Ноября 2023 • 21:28 Комментировать
Хоффенхайм
1:1
Майнц
окончен

«Хоффенхайм» и «Майнц» провели на равных матч 12-го тура чемпионата Германии. Гости открыли счет на 39-й минуте, когда Марко Рихтер завершил быструю атаку. Сразу после перерыва Роберт Сков из пределов штрафной забил мяч в ответ. На экваторе второго тайма пенальти бил Аймен Баркок, а голкипер хозяев парировал. Еще один момент, Рихтер в концовке запустил мяч в перекладину. Еще раз штанга спасла хозяев после удара Рихтера со штрафного.

«Хоффенхайм» остается шестым, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:1Майнц
  39'Рихтер Марко (0:1)
(1:1) Сков Роберт49'  
Бауманн ОливерКабак Озан  32' 46' (Гриллич Флориан ( 46') Брукс Джон  30'Фогт КевинСков Роберт 63' (Бебу Ила ( 63') Прёмель Гриша  44' 46' (Акпогума Кевин ( 46') Стах Антон 78' (Беккер Финн ( 78') Крамарич Андрей  25'Бюльтер Мариус 46' (Кадержабек Павел ( 46') Вегхорст ВаутБейер Максимилиан
Запасные: Бишоф ТомСалаи АттилаФилипп ЛукаТохумджу Умут
Центнер РобинВидмер СильванФернандес Эдимилсон  25'Каси Антони  29'Мвене ФиллиппКраусс ТомБаррейро ЛеандроБаркок Аймен 69' (Груда Брайан ( 69') Чхэ-Сон Ли II 73' (Буркардт Джонатан ( 73') Рихтер Марко  68'Ажорк Людовик
Запасные: Папела МервильMarcus MuellerБель ШтефанМамутович ДавидДа Коста ДанниLasse WilhelmРисс Лассе
26 ноября. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Хоффенхайм

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Хоффенхайм — Майнц: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 26 ноября 2023
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