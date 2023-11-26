«Хайденхайм» и «Бохум» впустую отбегали 90 минут

В 12-м туре Бундеслиги стабильно набирающий очки «Бохум» гостил у соседей по нижней части таблицы из «Хайденхайма» и провел игру на равных. Команды на протяжении 90 минут пытались что-то создать впереди и время от времени били по воротам, но реальной опасности не было до 89-й минуты, когда Тим Кляйндинст в выгодной позиции не попал в створ.
Нули на табло - закономерный итог поединка. Хозяева остаются 13-ми, соперник идет следом.
Протокол игры
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар 77'80' (Пирингер Марвин (80') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Малони Леннард•Динкчи Эрен 51'66' (Томалла Денис (66') •Шёппнер Ян 51'66' (Доведан Никола (66') •Бек Адриан66' (Буш Марнон (66') •Бесте Ян-Никлас 58'81' (Пик Флориан (81') •Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен Тим•Шиммер Штефан•Айхер Витус•Тоеркауф Норман
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан•Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен• 65'Бернардо Фернандес•Патрик Остерхаге•Лосилья Антони•Штёгер Кевин•Дашнер Лукас 27'66' (Фёрстер Филипп (66') •Хофманн Филипп•Асано Такума76' (Антви-Аджей Кристофер (76') 90'
26 ноября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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