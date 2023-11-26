«Хайденхайм» и «Бохум» впустую отбегали 90 минут

В 12-м туре Бундеслиги стабильно набирающий очки «Бохум» гостил у соседей по нижней части таблицы из «Хайденхайма» и провел игру на равных. Команды на протяжении 90 минут пытались что-то создать впереди и время от времени били по воротам, но реальной опасности не было до 89-й минуты, когда Тим Кляйндинст в выгодной позиции не попал в створ.

Нули на табло - закономерный итог поединка. Хозяева остаются 13-ми, соперник идет следом.