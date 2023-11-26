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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» и «Бохум» впустую отбегали 90 минут

26 Ноября 2023 • 19:24 Комментировать
Хайденхайм
0:0
Бохум
окончен

В 12-м туре Бундеслиги стабильно набирающий очки «Бохум» гостил у соседей по нижней части таблицы из «Хайденхайма» и провел игру на равных. Команды на протяжении 90 минут пытались что-то создать впереди и время от времени били по воротам, но реальной опасности не было до 89-й минуты, когда Тим Кляйндинст в выгодной позиции не попал в створ.

Нули на табло - закономерный итог поединка. Хозяева остаются 13-ми, соперник идет следом.

Протокол игры  
Хайденхайм0:0Бохум
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар  77' 80' (Пирингер Марвин ( 80') Майнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасМалони ЛеннардДинкчи Эрен  51' 66' (Томалла Денис ( 66') Шёппнер Ян  51' 66' (Доведан Никола ( 66') Бек Адриан 66' (Буш Марнон ( 66') Бесте Ян-Никлас  58' 81' (Пик Флориан ( 81') Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен ТимШиммер ШтефанАйхер ВитусТоеркауф Норман
Риман МануэльГамбоа КристианМашович ЭрханШлоттербек Кевен  65'Бернардо ФернандесПатрик ОстерхагеЛосилья АнтониШтёгер КевинДашнер Лукас  27' 66' (Фёрстер Филипп ( 66') Хофманн ФилиппАсано Такума 76' (Антви-Аджей Кристофер ( 76'  90')
Запасные: Пасьенса ГонсалоПасслак ФеликсТиде НикласБрошински МорицВиттек МаксимилианКвартенг Мориц-БрониЛоосли Ноа
26 ноября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Хайденхайм

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