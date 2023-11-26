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«Два Мюллера лучше, чем один»: пользователи отреагировали на фото Мюллера с братом-близнецом

26 Ноября 2023 • 18:28 Комментировать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер опубликовал фото в социальных сетях с родным братом. Форвард немецкого клуба задался вопросом у своих подписчиков: «Близнецы или нет?»

«Больше похож на Томаса, чем на самого Томаса», - dialla_nff

«Спасибо за особые выходные, Томас»,- absolutemueller

«Два Мюллера лучше, чем один»,  - gianluca.siani

«Вы с братом очень похожи!» - jack_chi_

«Мюллер и Ройс», - bayernmunchen.chmp

В нынешнем сезоне 34-летний немец провёл 14 матчей за «Баварию», в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач. Контракт Мюллера с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Бавария Томас Мюллер Бундеслига ещё теги
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