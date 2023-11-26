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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рауль отказался возглавлять «Унион»

26 Ноября 2023 • 14:54 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Главный тренер «Реал Кастильи» Рауль Гонсалес отказался от возможности возглавить берлинский «Унион». По информации от издания Marca, испанский специалист захотел остаться в Мадриде, так как в один день мечтает возглавить первую команду «королевского клуба».

Отметим, что «Унион» недавно уволил своего главного тренера Урса Фишера, который с 2018 года проделал с командой путь из второго дивизиона Бундеслиги до группового этапа Лиги чемпионов. Ожидается, что новым тренером берлинского клуба станет хорватский специалист Ненад Белица.

Напомним, Рауль будет одним из кандидатов на пост тренера «Реала», если руководство не продлит контракт Карло Анчелотти, чьё соглашение истекает в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рауль Унион Берлин

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