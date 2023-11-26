«Ювентус» нашёл забивного форварда, который заменит Влаховича

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе имеет вариант трудоустройства в итальянском топ-клубе, об этом рапортует Todofichajes.

Согласно информации журналистов, заинтересованность в услугах 22-летнего нигерийского форварда проявляет туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» рассматривают Бонифасе в качестве замены сербу Душану Влаховичу, который может покинуть клуб в ближайшем будущем.

Виктор сыграл в нынешнем сезоне Бундеслиги 12 матчей, забил семь мячей и сделал пять голевых передач. Трансферная стоимость африканца оценивается в 40 миллионов евро.