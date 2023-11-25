Дубль Ундава позволил «Штутгарту» одолеть «Айнтрахт»

В 12-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» принимал «Штутгарт». Гол Дениза Ундава на первой минуте помог швабам сыграть по счету. В середине тайма на табло появились единички после автогола Вальдемара Антона. И все же неудержимый Ундав принес гостям победу на 45-й минуте, здорово сыграв головой. После перерыва Крис Фюрих едва не забил, но защитник успел блокировать. Силас Мвумпа перебросил вратаря и не попал в створ.

«Штутгарт» добыл три очка и остается на чистом третьем месте, противник - седьмой.