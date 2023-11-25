Дубль Ундава позволил «Штутгарту» одолеть «Айнтрахт»

В 12-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» принимал «Штутгарт». Гол Дениза Ундава на первой минуте помог швабам сыграть по счету. В середине тайма на табло появились единички после автогола Вальдемара Антона. И все же неудержимый Ундав принес гостям победу на 45-й минуте, здорово сыграв головой. После перерыва Крис Фюрих едва не забил, но защитник успел блокировать. Силас Мвумпа перебросил вратаря и не попал в створ.
«Штутгарт» добыл три очка и остается на чистом третьем месте, противник - седьмой.
Протокол игры
|1'Ундав Дениз (0:1)
|(1:1) Антон Вальдемар26'
|45'Ундав Дениз (1:2)
Трапп Кевин•Бута80' (Нганкам Жессик (80') •Тута•Пачо Вильям•Макс Филипп55' (Нкунку Нильс (55') •Эбимбе Эрик•Схири Эльес•Ларссон Хуго•Шаиби Фарес•Мармуш Омар80' (Ааронсон Пакстен (80') •Кнауфф Ансгар70' (Гётце Марио (70')
Нюбель Александр•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Левелинг Джейми60' (Вагноман Жоша (60') •Миттельштедт Максимилиан• 90'Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Мийо Энцо90' (Чжон Ву-Ён (90') •Фюрих Крис59' (Гирасси Серу (59') •Ундав Дениз80' (Мвумпа Силас (80')
25 ноября. Стадион "Дойче банк Парк".
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