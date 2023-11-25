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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дубль Ундава позволил «Штутгарту» одолеть «Айнтрахт»

25 Ноября 2023 • 22:49 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:2
Штутгарт
окончен

В 12-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» принимал «Штутгарт». Гол Дениза Ундава на первой минуте помог швабам сыграть по счету. В середине тайма на табло появились единички после автогола Вальдемара Антона. И все же неудержимый Ундав принес гостям победу на 45-й минуте, здорово сыграв головой. После перерыва Крис Фюрих едва не забил, но защитник успел блокировать. Силас Мвумпа перебросил вратаря и не попал в створ.

«Штутгарт» добыл три очка и остается на чистом третьем месте, противник - седьмой.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:2Штутгарт
  1'Ундав Дениз (0:1)
(1:1) Антон Вальдемар26'  
  45'Ундав Дениз (1:2)
Трапп КевинБута 80' (Нганкам Жессик ( 80') ТутаПачо ВильямМакс Филипп 55' (Нкунку Нильс ( 55') Эбимбе ЭрикСхири ЭльесЛарссон ХугоШаиби ФаресМармуш Омар 80' (Ааронсон Пакстен ( 80') Кнауфф Ансгар 70' (Гётце Марио ( 70')
Запасные: Граль ЙенсЧендлер ТимотиХасебе МакотоЯкич КристиянСмолчич Хрвое
Нюбель АлександрАнтон ВальдемарЗагаду Дан-АксельИто ХирокиЛевелинг Джейми 60' (Вагноман Жоша ( 60') Миттельштедт Максимилиан  90'Каразор АтаканШтиллер АнджелоМийо Энцо 90' (Чжон Ву-Ён ( 90') Фюрих Крис 59' (Гирасси Серу ( 59') Ундав Дениз 80' (Мвумпа Силас ( 80')
Запасные: Стеригу ЛеонидасШтенцель ПаскальХарагути ГенкиРуо АнтониБредлов Фабиан
25 ноября. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Штутгарт

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