​Хаби Алонсо - первый тренер «Байера», добывший восемь побед кряду в Бундеслиге

В двенадцатом туре немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» съездил в Бремен и огорчил там местный «Вердер», забив тому три безответных мяча - два из них влетели в ворота хозяев поля еще до перерыва. Как оказалось, победа стала для «Байера» уже восьмой кряду в нынешнем сезоне, и наставник команды, испанский специалист Хаби Алонсо, стал первым тренером в истории клуба, который добился восьми побед подряд в немецком чемпионате. В следующем, тринадцатом туре немецкого чемпионата «Байеру» предстоит непростой матч против дортмундской «Боруссии», он состоится третьего декабря.