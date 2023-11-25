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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хаби Алонсо - первый тренер «Байера», добывший восемь побед кряду в Бундеслиге

25 Ноября 2023 • 22:01 Комментировать

В двенадцатом туре немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» съездил в Бремен и огорчил там местный «Вердер», забив тому три безответных мяча - два из них влетели в ворота хозяев поля еще до перерыва. Как оказалось, победа стала для «Байера» уже восьмой кряду в нынешнем сезоне, и наставник команды, испанский специалист Хаби Алонсо, стал первым тренером в истории клуба, который добился восьми побед подряд в немецком чемпионате. В следующем, тринадцатом туре немецкого чемпионата «Байеру» предстоит непростой матч против дортмундской «Боруссии», он состоится третьего декабря.


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Хаби Алонсо Байер
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