«Фрайбург» и «Дармштадт» выдали не самую весёлую ничью

В 13-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Дармштадт» и был ближе к победе. На 18-й минуте удачный рикошет помог Марвину Мелему открыть счет. Под конец тайма хозяева отыгрались после удара Лукаса Хёлера. К сожалению, больше остроты не было.

Ничья 1:1, «Фрайбург» - девятый, соперник - 15-й.