«Фрайбург» и «Дармштадт» выдали не самую весёлую ничью

В 13-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Дармштадт» и был ближе к победе. На 18-й минуте удачный рикошет помог Марвину Мелему открыть счет. Под конец тайма хозяева отыгрались после удара Лукаса Хёлера. К сожалению, больше остроты не было.
Ничья 1:1, «Фрайбург» - девятый, соперник - 15-й.
Протокол игры
|18'Хонзак Матиас (0:1)
|(1:1) Хёлер Лукас35'
Атуболу Ноа•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гульде Мануэль82' (Сильдиллия Килианн (82') •Доан Рицу82' (Макенго Жорди (82') •Вайсхаупт Ноа• 75'Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 90'Хёлер Лукас90' (Адаму Чуквубике (90') •Грифо Винченцо•Грегорич Михаэль
Брунст Александер•Циммерман Кристоф58' (Франич Бартол (58') •Мюллер Янник•Маглица Матей•Бадер Маттиас•Мелем Марвин90' (Пфайффер Лука (90') •Холланд Фабиан•Нюрнбергер Фабиан•Скарке Тим74' (Вильхельмссон Оскар (74') •Сейдель Аарон74' (Карич Эмир (74') •Хонзак Матиас90' (Гьясула Клаус (90')
25 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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