Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» и «Дармштадт» выдали не самую весёлую ничью

25 Ноября 2023 • 19:36 Комментировать
Фрайбург
1:1
Дармштадт
окончен

В 13-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Дармштадт» и был ближе к победе. На 18-й минуте удачный рикошет помог Марвину Мелему открыть счет. Под конец тайма хозяева отыгрались после удара Лукаса Хёлера. К сожалению, больше остроты не было.

Ничья 1:1, «Фрайбург» - девятый, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Фрайбург1:1Дармштадт
  18'Хонзак Матиас (0:1)
(1:1) Хёлер Лукас35'  
Атуболу НоаГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГульде Мануэль 82' (Сильдиллия Килианн ( 82') Доан Рицу 82' (Макенго Жорди ( 82') Вайсхаупт Ноа  75'Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  90'Хёлер Лукас 90' (Адаму Чуквубике ( 90') Грифо ВинченцоГрегорич Михаэль
Запасные: Баур МикаМюллер ФлорианШмидт КеннетРюдлин ФабианЙоханссон Райан
Брунст АлександерЦиммерман Кристоф 58' (Франич Бартол ( 58') Мюллер ЯнникМаглица МатейБадер МаттиасМелем Марвин 90' (Пфайффер Лука ( 90') Холланд ФабианНюрнбергер ФабианСкарке Тим 74' (Вильхельмссон Оскар ( 74') Сейдель Аарон 74' (Карич Эмир ( 74') Хонзак Матиас 90' (Гьясула Клаус ( 90')
Запасные: Ридель КлеменсБеренс МортенКемпе ТобиасСтожилкович Филип
25 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Дармштадт

Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
02:32
Фрайбург — Дармштадт: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 25 ноября 2023
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Дармштадт Дармштадт
1
1
1.51 4.30 6.40
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Аугсбург Аугсбург
1
1
1.75 3.85 4.60
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2
1
3.45 4.00 1.96
Видео
Окончен
Вердер Вердер
Байер Л Байер Л
0
3
4.90 4.70 1.58
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М Боруссия М
4
2
1.40 5.60 6.40
Видео
25.11.23 в 20:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Штутгарт Штутгарт
2.39 3.60 2.85
Видео
26.11.23 в 17:30
Хайденхайм Хайденхайм
Бохум Бохум
2.31 3.70 2.90
Видео
26.11.23 в 19:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц Майнц
1.89 3.85 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
19:36 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» и «Дармштадт» выдали не самую весёлую ничью
19:33 · Германия. Бундеслига
В матче с «Аугсбургом» «Унион» наконец-то не проиграл
19:32 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» провалил матч с давно не побеждавшим «Вольфсбургом»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, уступая в два мяча
19:24 · Германия. Бундеслига
«Байер» снова первый после разгрома «Вердера»
18:09 · Германия. Бундеслига
Игроки дортмундской «Боруссии» забили дважды за две минуты
15:42 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Думаю, Алонсо смог бы справиться с работой в «Реале»
13:16 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
13:08 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Хочу играть до 2025 года, как и Мюллер»
10:43 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет купить восходящую звезду - стоимость 85 миллионов евро
09:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Холанн или Кейн: назван лидер по голам в 2023 году 1
03:45 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо: «Анчелотти – мастер»
02:38 · Германия. Бундеслига
Мюллер хочет остаться в «Баварии» более чем на год
02:34 · Германия. Бундеслига
«Я извинился» – Тухель объяснил решение обойтись без замен в матче с «Кёльном»
02:24 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» сыграла без замен с «Кёльном» - впервые с 2010 года
Все новости
Рекомендуем