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Чемпионат Германии. Бундеслига

В матче с «Аугсбургом» «Унион» наконец-то не проиграл

25 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать
Унион Берлин
1:1
Аугсбург
окончен

В 12-м туре чемпионата Германии «Унион» играл против «Аугсбурга» и был близок к продлению кошмарной серии поражений. При этом поединок был равным, однако Эрмедин Демирович у гостей реализовал пенальти в отличие от Робина Кнохе у соперника - 0:1. Лишь на 88-й минуте Кевин Фолланд сравнял счет - 1:1.

«Унион» делит предпоследнее место, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Унион Берлин1:1Аугсбург
  39'Демирович Эрмедин (0:1)
(1:1) Фолланд Кевин88'  
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе РобинЛейте Диогу 86' (Холлербах Бенедикт ( 86') Триммель Кристофер 76' (Руссийон Жером ( 76') Хаберер Яник  45' 67' (Шефер Андраш ( 67') Лайдуни АиссаГосенс Робин  37' 76' (Юранович Йосип ( 76') Фолланд КевинБехренс КевинФофана Датро 76' (Кауфманн Миккель ( 76')
Запасные: Тусар ЛюкаOluwaseun OgbemudiaШволов Александер
Дамен Финн  87'Гумни Роберт 23' (Мбабу Кевин ( 23'  90') Гоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен МадсРеджбекай ЭлвисДорш НикласЭнгельс Арне 64' (Варгас Рубен ( 64') Демирович Эрмедин 78' (Михель Свен ( 78') Иаго Лопес 78' (Бауэр Максимилиан ( 78') Титц Филлип 77' (Брайтхаупт Тим ( 77')
Запасные: Бельо Дион ДренеПфайффер ПатрикКоубек ТомашМбуку Натанаэль
25 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Унион Берлин

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