В матче с «Аугсбургом» «Унион» наконец-то не проиграл

В 12-м туре чемпионата Германии «Унион» играл против «Аугсбурга» и был близок к продлению кошмарной серии поражений. При этом поединок был равным, однако Эрмедин Демирович у гостей реализовал пенальти в отличие от Робина Кнохе у соперника - 0:1. Лишь на 88-й минуте Кевин Фолланд сравнял счет - 1:1.
«Унион» делит предпоследнее место, соперник - 10-й.
Протокол игры
|39'Демирович Эрмедин (0:1)
|(1:1) Фолланд Кевин88'
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин•Лейте Диогу86' (Холлербах Бенедикт (86') •Триммель Кристофер76' (Руссийон Жером (76') •Хаберер Яник 45'67' (Шефер Андраш (67') •Лайдуни Аисса•Госенс Робин 37'76' (Юранович Йосип (76') •Фолланд Кевин•Бехренс Кевин•Фофана Датро76' (Кауфманн Миккель (76')
Запасные: Тусар Люка•Oluwaseun Ogbemudia•Шволов Александер
Дамен Финн• 87'Гумни Роберт23' (Мбабу Кевин (23') • 90'Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Реджбекай Элвис•Дорш Никлас•Энгельс Арне64' (Варгас Рубен (64') •Демирович Эрмедин78' (Михель Свен (78') •Иаго Лопес78' (Бауэр Максимилиан (78') •Титц Филлип77' (Брайтхаупт Тим (77')
25 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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