В матче с «Аугсбургом» «Унион» наконец-то не проиграл

В 12-м туре чемпионата Германии «Унион» играл против «Аугсбурга» и был близок к продлению кошмарной серии поражений. При этом поединок был равным, однако Эрмедин Демирович у гостей реализовал пенальти в отличие от Робина Кнохе у соперника - 0:1. Лишь на 88-й минуте Кевин Фолланд сравнял счет - 1:1.

«Унион» делит предпоследнее место, соперник - 10-й.