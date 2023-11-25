«РБ Лейпциг» провалил матч с давно не побеждавшим «Вольфсбургом»

В 13-м туре Бундеслиги давно не побеждавший «Вольфсбург» играл против «РБ Лейпцига». Гости были гораздо активнее и острее, но в итоге остались ни с чем. На девятой минуте Йонас Винд открыл счет ударом головой. В ответ Лои Опенда, казалось, заработал пенальти, но судья считает, что там был нырок. После перерыва Опенда вывел на удар Юссуфа Поульсена, и тот сравнял счет. Поульсен и Опенда по разу не смогли пробить голкипера, а вот Рожерио да Силва вырвал для «волков» победу - 2:1.

«РБ Лейпциг» идет пятым, противник - восьмой.