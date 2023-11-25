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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» провалил матч с давно не побеждавшим «Вольфсбургом»

25 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Вольфсбург
2:1
РБ Лейпциг
окончен

В 13-м туре Бундеслиги давно не побеждавший «Вольфсбург» играл против «РБ Лейпцига». Гости были гораздо активнее и острее, но в итоге остались ни с чем. На девятой минуте Йонас Винд открыл счет ударом головой. В ответ Лои Опенда, казалось, заработал пенальти, но судья считает, что там был нырок. После перерыва Опенда вывел на удар Юссуфа Поульсена, и тот сравнял счет. Поульсен и Опенда по разу не смогли пробить голкипера, а вот Рожерио да Силва вырвал для «волков» победу - 2:1.

«РБ Лейпциг» идет пятым, противник - восьмой.

Протокол игры  
Вольфсбург2:1РБ Лейпциг
(1:0) Винд Йонас9'  
  52'Поульсен Юссуф (1:1)
(2:1) Рожерио да Силва66'  
Кастельс Коэн  90'Лакруа Максанс  59'Борнаув Себастьян 46' (Дженц Мориц ( 46') Зесигер Седрик  45'Баку РидлеРожерио да СилваСванберг Маттиас  35' 84' (Герхардт Янник ( 84') Вранкс АстерЧерны Вацлав 73' (Паредес Кевин ( 73') Майер Ловро 78' (Арнольд Максимилиан ( 78') Винд Йонас 84' (Томаш Тьягу ( 84')
Запасные: Каминьски ЯкубСарр АминПерван ПаваоФишер Килиан
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминСимакан МохамедЛюкеба КастеллоРаум ДавидАйдара Амаду 84' (Карвалью Фабиу ( 84') Шлагер КсаверБаумгартнер Кристоф 84' (Зайвальд Николас ( 84') Симонс Хави  79'Поульсен Юссуф 73' (Форсберг Эмиль ( 73') Опенда Лои  33'
Запасные: Сеско БенджаминКампль КевинКлостерманн ЛукасЛенц КристоферГулачи ПетерМориба Илайкс
25 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург РБ Лейпциг

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