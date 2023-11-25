«РБ Лейпциг» провалил матч с давно не побеждавшим «Вольфсбургом»

В 13-м туре Бундеслиги давно не побеждавший «Вольфсбург» играл против «РБ Лейпцига». Гости были гораздо активнее и острее, но в итоге остались ни с чем. На девятой минуте Йонас Винд открыл счет ударом головой. В ответ Лои Опенда, казалось, заработал пенальти, но судья считает, что там был нырок. После перерыва Опенда вывел на удар Юссуфа Поульсена, и тот сравнял счет. Поульсен и Опенда по разу не смогли пробить голкипера, а вот Рожерио да Силва вырвал для «волков» победу - 2:1.
«РБ Лейпциг» идет пятым, противник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас9'
|52'Поульсен Юссуф (1:1)
|(2:1) Рожерио да Силва66'
Кастельс Коэн• 90'Лакруа Максанс• 59'Борнаув Себастьян46' (Дженц Мориц (46') •Зесигер Седрик• 45'Баку Ридле•Рожерио да Силва•Сванберг Маттиас 35'84' (Герхардт Янник (84') •Вранкс Астер•Черны Вацлав73' (Паредес Кевин (73') •Майер Ловро78' (Арнольд Максимилиан (78') •Винд Йонас84' (Томаш Тьягу (84')
Запасные: Каминьски Якуб•Сарр Амин•Перван Павао•Фишер Килиан
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Симакан Мохамед•Люкеба Кастелло•Раум Давид•Айдара Амаду84' (Карвалью Фабиу (84') •Шлагер Ксавер•Баумгартнер Кристоф84' (Зайвальд Николас (84') •Симонс Хави• 79'Поульсен Юссуф73' (Форсберг Эмиль (73') •Опенда Лои 33'
25 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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