«Боруссия» Дортмунд одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, уступая в два мяча

«Боруссия» Дортмунд в субботу играла против гладбахских одноклубников и вполне могла получить третье поражение подряд. Рокко Райтц справа проник в штрафную, разобравшись с опекунами и метко пробил в дальний угол ворот - 0:1. После подачи с углового Куадио Коне контролировал мяч и удвоил счет. Тут же «шмели» проснулись, Марсель Забитцер легко отыграл один гол ударом в касание. Длинный заброс, Джейми Байно-Гиттенс сбросил мяч на Никласа Фюллькруга, и тот перевернул ход матча - 2:2 уже. В концовке тайма Байно-Гиттенс уже сам стал героем эпизода выстрелом от линии штрафной - 3:2. Марко Ройс со штрафного пульнул в перекладину. Точку на 90-й минуте в контратаке поставил Дониэлл Мален.

Дортмунд делит третье место со «Штутгартом», соперник - 11-й.