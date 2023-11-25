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«Боруссия» Дортмунд одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, уступая в два мяча

25 Ноября 2023 • 19:31 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Боруссия М
окончен

«Боруссия» Дортмунд в субботу играла против гладбахских одноклубников и вполне могла получить третье поражение подряд. Рокко Райтц справа проник в штрафную, разобравшись с опекунами и метко пробил в дальний угол ворот - 0:1. После подачи с углового Куадио Коне контролировал мяч и удвоил счет. Тут же «шмели» проснулись, Марсель Забитцер легко отыграл один гол ударом в касание. Длинный заброс, Джейми Байно-Гиттенс сбросил мяч на Никласа Фюллькруга, и тот перевернул ход матча - 2:2 уже. В концовке тайма Байно-Гиттенс уже сам стал героем эпизода выстрелом от линии штрафной - 3:2. Марко Ройс со штрафного пульнул в перекладину. Точку на 90-й минуте в контратаке поставил Дониэлл Мален.

Дортмунд делит третье место со «Штутгартом», соперник - 11-й.

Протокол игры  
Боруссия Д4:2Боруссия М
  13'Райтц Рокко (0:1)
  28'Коне Куадио (0:2)
(1:2) Забитцер Марсель30'  
(2:2) Фюллькруг Никлас32'  
(3:2) Байно-Гиттенс Джейми45'  
(4:2) Мален Дониэлл90'  
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс МатсШлоттербек НикоБенсебаини РамиДжан Эмре 67' (Эзкан Салих ( 67') Забитцер Марсель 46' (Рейна Джованни ( 46') Ройс Марко 90' (Вольф Мариус ( 90') Брандт Юлиан  81'Байно-Гиттенс Джейми 67' (Мален Дониэлл ( 67') Фюллькруг Никлас 75' (Мукоко Юссуфа ( 75')
Запасные: Мёнье ТомаМорей МатеуМайер Александер IIЗюле Никлас
Николас МорицСкалли ДжозефЭльведи НикоВебер МаксимилианОнора Франк 73' (Нойхаус Флориан ( 73') Райтц Рокко 61' (Нгуму Натан ( 61') Вайгль Юлиан  54' 82' (Крамер Кристоф ( 82') Коне Куадио  87'Нец ЛукаСибачо Жордан 46' (Чванчара Томаш ( 46') Плеа Алассан 73' (Хак Робин ( 73')
Запасные: Киародиа ФабиоЛайнер ШтефанХеррманн ПатрикФридрих МарвинОльшовски Ян
25 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах

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