«Боруссия» Дортмунд одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, уступая в два мяча

«Боруссия» Дортмунд в субботу играла против гладбахских одноклубников и вполне могла получить третье поражение подряд. Рокко Райтц справа проник в штрафную, разобравшись с опекунами и метко пробил в дальний угол ворот - 0:1. После подачи с углового Куадио Коне контролировал мяч и удвоил счет. Тут же «шмели» проснулись, Марсель Забитцер легко отыграл один гол ударом в касание. Длинный заброс, Джейми Байно-Гиттенс сбросил мяч на Никласа Фюллькруга, и тот перевернул ход матча - 2:2 уже. В концовке тайма Байно-Гиттенс уже сам стал героем эпизода выстрелом от линии штрафной - 3:2. Марко Ройс со штрафного пульнул в перекладину. Точку на 90-й минуте в контратаке поставил Дониэлл Мален.
Дортмунд делит третье место со «Штутгартом», соперник - 11-й.
Протокол игры
|13'Райтц Рокко (0:1)
|28'Коне Куадио (0:2)
|(1:2) Забитцер Марсель30'
|(2:2) Фюллькруг Никлас32'
|(3:2) Байно-Гиттенс Джейми45'
|(4:2) Мален Дониэлл90'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Джан Эмре67' (Эзкан Салих (67') •Забитцер Марсель46' (Рейна Джованни (46') •Ройс Марко90' (Вольф Мариус (90') •Брандт Юлиан• 81'Байно-Гиттенс Джейми67' (Мален Дониэлл (67') •Фюллькруг Никлас75' (Мукоко Юссуфа (75')
Запасные: Мёнье Тома•Морей Матеу•Майер Александер II•Зюле Никлас
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан•Онора Франк73' (Нойхаус Флориан (73') •Райтц Рокко61' (Нгуму Натан (61') •Вайгль Юлиан 54'82' (Крамер Кристоф (82') •Коне Куадио• 87'Нец Лука•Сибачо Жордан46' (Чванчара Томаш (46') •Плеа Алассан73' (Хак Робин (73')
25 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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