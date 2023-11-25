«Байер» снова первый после разгрома «Вердера»

Неугомонный «Байер» продолжает крошить своих соперников. В гостях у «Вердера» команда Хаби Алонсо позволила сопернику нанести всего три удара. Виктор Бонифасе реализовал выход один на один с вратарем, но там вне игры. Две подачи Йонаса Хофманна подряд, и мяч срикошетил в сетку от ноги защитника. В конце тайма Жереми Фримпонг метров с 12 расстрелял ворота после прострела - 0:2. Во втором тайме Марвина Дукша вывели на пустые ворота, но ВАР помог отменить этот гол - вне игры. После очередной ошибки в обороне «Вердера» Алехандро Гримальдо рванул слева к воротам и направил мяч в дальний верхний угол - 0:3. Амин Адли был точен на добивании, но и здесь вне игры. Джастин Нжинма взял игру на себя и пробил в перекладину.

«Байер» снова лидирует, у соперника - 12-й результат.