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«Байер» снова первый после разгрома «Вердера»

25 Ноября 2023 • 19:24 Комментировать
Вердер
0:3
Байер Л
окончен

Неугомонный «Байер» продолжает крошить своих соперников. В гостях у «Вердера» команда Хаби Алонсо позволила сопернику нанести всего три удара. Виктор Бонифасе реализовал выход один на один с вратарем, но там вне игры. Две подачи Йонаса Хофманна подряд, и мяч срикошетил в сетку от ноги защитника. В конце тайма Жереми Фримпонг метров с 12 расстрелял ворота после прострела - 0:2. Во втором тайме Марвина Дукша вывели на пустые ворота, но ВАР помог отменить этот гол - вне игры. После очередной ошибки в обороне «Вердера» Алехандро Гримальдо рванул слева к воротам и направил мяч в дальний верхний угол - 0:3. Амин Адли был точен на добивании, но и здесь вне игры. Джастин Нжинма взял игру на себя и пробил в перекладину.

«Байер» снова лидирует, у соперника - 12-й результат.

Протокол игры  
Вердер0:3Байер Л
  9'Деман Оливье (0:1)
  43'Фримпонг Жереми (0:2)
  76'Гримальдо Алехандро (0:3)
Цеттерер МихаэльВелькович МилошФридль Марко  37'Юнг Антони 83' (Линен Сенне ( 83') Вайзер МитчеллШмид Романо 83' (Штарк Никлас ( 83') Стаге ЙенсБиттенкорт Леонардо  14' 72' (Нжинма Джастин ( 72') Деман Оливье  54' 56' (Агу Феликс ( 56') Борре Рафаэль 72' (Вольтемаде Ник ( 72') Дукш Марвин
Запасные: Гросс КристианПипер АмосПавленка ИржиКейта НабиКовнацки Давид
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонАндрих РобертИнкапье ПьероФримпонг Жереми 81' (Телла Нейтан ( 81') Гримальдо Алехандро  76'Джака Гранит 89' (Пуэрта Густаво ( 89') Паласиос ЭсекиэльХофманн Йонас 89' (Амири Надим ( 89') Вирц Флориан 81' (Гложек Адам ( 81') Бонифасе Виктор 71' (Адли Амин ( 71')
Запасные: Станишич ЙосипКоварж МатейТапсоба ЭдмонТа Джонатан
25 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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