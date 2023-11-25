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Игроки дортмундской «Боруссии» забили дважды за две минуты

25 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать
Боруссия Д
3:2
Боруссия М
1 1.48 X 5.40 2 5.70
2-й тайм

Любопытные вещи происходят в поединке двух «Боруссий» - дортмундской и гладбахской. «Шмели» принимают дома гостей из Мёнхенгладбаха и на протяжении первого тайма уступали им со счётом 0:2. Первым гол в составе гостей оформил Рокко Райтц на 13-й минуте, на 28-й минуте преимущество увеличил Куадио Коне.

Но в Дортмунде никогда расслабляться нельзя. Уже на 30-й минуте в ворота гостей влетел гол от Забитцера, который расстрелял ворота Николаса Морица в ближний угол ворот. А на 32-й минуте форвард «шмелей» Никлас Фюллькруг в касание со скидки Байно-Гиттенса счёт сравнял – 2:2.

Следить за ходом «перестрелки» в Дортмунде можно в текстовой трансляции на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах

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