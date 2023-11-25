Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Анчелотти: «Думаю, Алонсо смог бы справиться с работой в «Реале»

25 Ноября 2023 • 15:42 Комментировать
Вердер
...
Байер Л
1 6.30 X 5.30 2 1.45
Через 1 ч. 9 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что наставнику леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо по силам заменить его на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, испанец выступал под руководством итальянца в «Реале» в сезоне-2013/14.

«Хаби Алонсо был невероятным игроком. Думаю, ему по силам меня заменить. У него есть все качества для того, чтобы быть хорошим тренером. Мне нравится то.ю как Хаби тренирует свою команду. Сейчас Алонсо является одним из моих любимых тренеров. Без сомнений, ему по силам в будущем возглавить «Реал», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Карло заканчивается контракт с мадридским клубом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
10:56
«Вердер» - «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle
03:45
Хаби Алонсо: «Анчелотти – мастер»
02:53
Вердер — Байер: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 25 ноября 2023 года
23 Ноября
05:16
Румменигге: «Я знал, что Хаби Алонсо станет отличным тренером, ещё когда он играл в «Баварии»
04:19
«Ливерпуль» претендует на Фримпонга
18 Ноября
04:30
Кроос: «Вирц подошёл бы «Реалу»
17 Ноября
18:14
​Вирц – лучший игрок Бундеслиги в октябре
16 Ноября
12:15
Гримальдо: «Реал» – один из лучших клубов в мире, если не лучший»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРДЕР БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.23 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Дармштадт Дармштадт
1.51 4.30 6.40
Видео
25.11.23 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Аугсбург Аугсбург
1.75 3.85 4.60
Видео
25.11.23 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3.45 4.00 1.96
Видео
25.11.23 в 17:30
Вердер Вердер
Байер Л Байер Л
4.90 4.70 1.58
Видео
25.11.23 в 17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М Боруссия М
1.40 5.60 6.40
Видео
25.11.23 в 20:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Штутгарт Штутгарт
2.39 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
15:42 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Думаю, Алонсо смог бы справиться с работой в «Реале»
13:16 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:08 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Хочу играть до 2025 года, как и Мюллер»
10:43 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет купить восходящую звезду - стоимость 85 миллионов евро
09:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Холанн или Кейн: назван лидер по голам в 2023 году 1
03:45 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо: «Анчелотти – мастер»
02:38 · Германия. Бундеслига
Мюллер хочет остаться в «Баварии» более чем на год
02:34 · Германия. Бундеслига
«Я извинился» – Тухель объяснил решение обойтись без замен в матче с «Кёльном»
02:24 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» сыграла без замен с «Кёльном» - впервые с 2010 года
02:03 · Германия. Бундеслига
Тухель – о победе «Баварии»: «Обычно мы лучше реализуем моменты»
01:20 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Мюллером стартуют в ближайшие недели»
00:59 · Германия. Бундеслига
Кейн – о победе «Баварии»: «Мы могли забить три гола ещё в первом тайме»
00:49 · Германия. Бундеслига
Тухель не провёл ни одной замены в матче «Баварии» – такого не было со времён ван Галя
00:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не использовала массу моментов и скромно обыграла «Кёльн»
24 Ноября
23:25 · Германия. Бундеслига
Кейн забил уже больше, чем Левандовски в первый сезон за «Баварию»
Все новости
Рекомендуем