Анчелотти: «Думаю, Алонсо смог бы справиться с работой в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что наставнику леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо по силам заменить его на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, испанец выступал под руководством итальянца в «Реале» в сезоне-2013/14.

«Хаби Алонсо был невероятным игроком. Думаю, ему по силам меня заменить. У него есть все качества для того, чтобы быть хорошим тренером. Мне нравится то.ю как Хаби тренирует свою команду. Сейчас Алонсо является одним из моих любимых тренеров. Без сомнений, ему по силам в будущем возглавить «Реал», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Карло заканчивается контракт с мадридским клубом.