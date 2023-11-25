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Нойер: «Хочу играть до 2025 года, как и Мюллер»

25 Ноября 2023 • 13:08 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
02.12 17:30

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, до какого времени хотел бы продолжить свою профессиональную карьеру. Немец хочет последовать желанию своего партнёра Томаса Мюллера, который намерен повесить бутсы на гвоздь в 2025 году.

«Хочу играть до 2025 года, как и Мюллер. Буду рад, если у меня это получится, но многое будет зависеть от моего здоровья. В данный момент я чувствую себя всё лучше и лучше. Думаю, международная пауза помогла мне», – заявил 37-летний Нойер в интервью изданию Bild.

Напомним, у Нойера в конце сезона заканчивается контракт с «Баварией», но соглашение вполне могут продлить в обозримом будущем.

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Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер ещё теги

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