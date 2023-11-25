«Барселона» хочет купить восходящую звезду - стоимость 85 миллионов евро

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является трансферной целью каталонской «Барселоны», утверждает Todofichajes.

По данным источника, подписание 20-летнего немца является приоритетом для «сине-грантовых» на ближайшие трансферные окна. Сумма потенциальной сделки оценивается в 85 миллионов евро. Срок действующего контракта Флориана с «фармацевтами» истекает в конце июня 2027 года.

Вирц считается одним из главных талантов европейского футбола. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги полузащитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.