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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет купить восходящую звезду - стоимость 85 миллионов евро

25 Ноября 2023 • 10:43 Комментировать

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является трансферной целью каталонской «Барселоны», утверждает Todofichajes.

По данным источника, подписание 20-летнего немца является приоритетом для «сине-грантовых» на ближайшие трансферные окна. Сумма потенциальной сделки оценивается в 85 миллионов евро. Срок действующего контракта Флориана с «фармацевтами» истекает в конце июня 2027 года.

Вирц считается одним из главных талантов европейского футбола. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги полузащитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.

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