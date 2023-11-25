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Хаби Алонсо: «Анчелотти – мастер»

25 Ноября 2023 • 03:45 Комментировать
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Байер Л
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Через 12 ч. 28 мин.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о рулевом мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Именно испанец считается основным кандидатом на роль преемника Анчелотти, чей контракт с «Реалом» истекает уже по окончании текущего сезона.

Алонсо признался, что восхищается способностями итальянского специалиста, под руководством которого выступал в «Реале» и «Баварии»: «Анчелотти – настоящий мастер в вопросе управления людьми. Он идеально справляется в ситуациях, когда нужно убедить игроков или добиться их расположения», – передаёт Diario AS слова наставника «фармацевтов».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги

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