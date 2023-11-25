Хаби Алонсо: «Анчелотти – мастер»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о рулевом мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Именно испанец считается основным кандидатом на роль преемника Анчелотти, чей контракт с «Реалом» истекает уже по окончании текущего сезона.

Алонсо признался, что восхищается способностями итальянского специалиста, под руководством которого выступал в «Реале» и «Баварии»: «Анчелотти – настоящий мастер в вопросе управления людьми. Он идеально справляется в ситуациях, когда нужно убедить игроков или добиться их расположения», – передаёт Diario AS слова наставника «фармацевтов».