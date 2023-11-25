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Мюллер хочет остаться в «Баварии» более чем на год

25 Ноября 2023 • 02:38 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что мюнхенская «Бавария» готова предложить Томасу Мюллеру годичный контракт, однако сам игрок хотел бы задержаться в клубе на чуть больший срок. Мюллер рассчитывает на как минимум двухлетний контракт с клубом, в котором он провел всю свою карьеру.

- Я не откажусь от своего намерения. Я хочу продлить контракт и выступать в клубе и после 2024 года. Мне нравится футбол, думаю, мои выступления показывают, что мне не надоело играть. Я покажу это, - цитирует слова футболиста издание Bild.

Напомним, что Томас Мюллер дебютировал во взрослой команде «Баварии» в 2009 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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