«Я извинился» – Тухель объяснил решение обойтись без замен в матче с «Кёльном»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель поведал о том, почему не провёл ни одной замены в матче против «Кёльна».

Мюнхенский коллектив одержал минимальную победу (1:0). Встреча стала примечательна полным отсутствием замен у «Баварии» – в рамках Бундеслиги такого не происходило почти 13 лет.

«Дело не в том, что я не доверяю игрокам запаса, а в том, что команда здорово играла. Мы отлично контролировали ход матча. Я подумывал о том, чтобы выпустить Мюллера, Геррейру или Теля, но в итоге решил не сбивать ритм заменами. Обычно подобного не происходит, поэтому я извинился перед ребятами, которые остались на скамейке. Они должны сохранять уверенность и не злиться на меня», – рассказал в интервью DAZN Тухель.