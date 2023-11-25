​«Бавария» сыграла без замен с «Кёльном» - впервые с 2010 года

В Германии стартовал двенадцатый тур немецкого чемпионата Бундеслиги, в первом матче сошлись «Кельн» и «Бавария». Гегемон немецкого футбола одержал победу с минимальным преимуществом, а игра была примечательна тем, что «Бавария» провела всю игру без замен.

В последний раз «Бавария» проводила матч немецкого чемпионата в Бундеслиге аж в декабре 2010 года, тогда мюнхенцы под руководством нидерландского наставника Луи ван Галя крупно обыграли «Санкт-Паули» - 3:0.

В следующем туре чемпионата «Бавария» примет в домашнем матче «Унион Берлин», это случится второго декабря.