Тухель – о победе «Баварии»: «Обычно мы лучше реализуем моменты»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру своей команды в матче против «Кёльна» (1:0).

Мюнхенцы ограничились одним голом – его автором стал лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн, отличившийся на 20-й минуте.

«Мы очень здорово провели первый тайм, создав ряд отличных голевых моментов. Обычно наша сила заключается в умении реализовывать такие шансы, но в этот раз всего лишь 1:0. Нам нужно было сохранять концентрацию и продолжать контролировать игру – и мы отлично справились с данной задачей во втором тайме, поэтому заслужили победу», – заявил в послематчевой беседе с DAZN Тухель.