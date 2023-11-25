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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель – о победе «Баварии»: «Обычно мы лучше реализуем моменты»

25 Ноября 2023 • 02:03 Комментировать
Кёльн
0:1
Бавария

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру своей команды в матче против «Кёльна» (1:0).

Мюнхенцы ограничились одним голом – его автором стал лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн, отличившийся на 20-й минуте.

«Мы очень здорово провели первый тайм, создав ряд отличных голевых моментов. Обычно наша сила заключается в умении реализовывать такие шансы, но в этот раз всего лишь 1:0. Нам нужно было сохранять концентрацию и продолжать контролировать игру – и мы отлично справились с данной задачей во втором тайме, поэтому заслужили победу», – заявил в послематчевой беседе с DAZN Тухель.

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