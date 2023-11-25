Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Мюллером стартуют в ближайшие недели»

В «Баварии» подтвердили намерение продлить контракт Томаса Мюллера.

Слухи связывали 34-летнего футболиста со скорым уходом из клуба: форвард получает всё меньше игровой практики, а его действующий контракт завершится по окончании сезона.

«Переговоры по новому контракту с Мюллером начнутся в ближайшие несколько недель, – высказывается спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. – Томас – легенда, у него связь с «Баварией». В текущем сезоне ситуация с его игровым временем претерпела изменения, но он достойно принимает это. Он очень важен для команды, для всего клуба. Он не просто игрок, он – Томас Мюллер. Мы постоянно ведём открытый диалог», – сказал Фройнд в интервью DAZN после матча с «Кёльном», который Мюллер провёл на скамейке запасных.