Кейн – о победе «Баварии»: «Мы могли забить три гола ещё в первом тайме»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу команды над «Кёльном» (1:0).

Мюнхенцы добыли три очка благодаря голу английского форварда на 20-й минуте. Коллектив Томаса Тухеля неоднократно мог увеличить преимущество, но не воспользовался шансами.

«Если судить по счёту, можно подумать, что всё не так уж хорошо, но сегодня мы справились с задачей. Ещё в первом тайме «Бавария» могла забить три гола. Мы контролировали ход игры, создавали много моментов, но не очень здорово их реализовывали. Конечно, нам хотелось забить ещё, но самое главное – победа. Было очень важно выиграть после международного перерыва», – сказал в интервью DAZN Кейн, забивший свой 18-й гол в 12-ти матчах Бундеслиги.