Тухель не провёл ни одной замены в матче «Баварии» – такого не было со времён ван Галя

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил обойтись без замен в поединке против «Кёльна».

Гол Гарри Кейна, забитый на 20-й минуте, так и остался единственным в сегодняшней встрече. Хозяева поля пытались исправить положение, использовав все пять замен, в то время как Тухель сохранил верность выбранному стартовому составу до самого финального свистка. По информации Gracenote Live, «Бавария» впервые с декабря 2010 года отыграла весь матч Бундеслиги без замен. Тогда наставником команды был Луи ван Галь.

«Бавария» возглавила турнирную таблицу чемпионата благодаря победе над «Кёльном», однако «Байер», отстающий всего на один балл, провёл на одну игру меньше.