«Бавария» не использовала массу моментов и скромно обыграла «Кёльн»

Европейские футбольные выходные стартовали в Германии. В 12-м туре чемпионата Германии «Бавария» отправилась на выезд к «Кёльну», где доминировала и постоянно создавала моменты, но всё же матч получился малорезультативным. Лерой Сане в дебюте не смог перебросить голкипера. На 20-й минуте Эрик Чупо-Мотинг слева проник к воротам, мяч после его удара у ленточки остановил защитник, но Гарри Кейн был самым расторопным на добивании - 0:1. Чупо-Мотинг тут же пробил в выставленную руку голкипера. Сане обыграл вратаря и с четырех метров не попал в створ.
Второй тайм получился на редкость малособытийным. Мюнхенцы сыграли по счету и сохранили нужный результат. В итоге «Бавария» потеснила «Байер» на вершине, а «козлы» упали на дно таблицы.
Протокол игры
|20'Кейн Гарри (0:1)
Швебе Марвин•Килиан Лука78' (Пакарада Леарт (78') •Шабо Юлиан•Хюберс Тимо•Карстенсен Расмус•Майна Линтон•Мартель Эрик•Кайнц Флориан78' (Гусенбашич Денис (78') •Любичич Деян65' (Тиггес Штеффен (65') •Тилманн Ян78' (Вальдшмидт Лука (78') •Зельке Дейви65' (Алиду Фариде (65')
Запасные: Хайнц Доминик•Кеббинг Маттиас•Шмиц Бенно•Ут Марк
24 ноября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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