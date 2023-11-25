«Бавария» не использовала массу моментов и скромно обыграла «Кёльн»

Европейские футбольные выходные стартовали в Германии. В 12-м туре чемпионата Германии «Бавария» отправилась на выезд к «Кёльну», где доминировала и постоянно создавала моменты, но всё же матч получился малорезультативным. Лерой Сане в дебюте не смог перебросить голкипера. На 20-й минуте Эрик Чупо-Мотинг слева проник к воротам, мяч после его удара у ленточки остановил защитник, но Гарри Кейн был самым расторопным на добивании - 0:1. Чупо-Мотинг тут же пробил в выставленную руку голкипера. Сане обыграл вратаря и с четырех метров не попал в створ.

Второй тайм получился на редкость малособытийным. Мюнхенцы сыграли по счету и сохранили нужный результат. В итоге «Бавария» потеснила «Байер» на вершине, а «козлы» упали на дно таблицы.