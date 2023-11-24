Кейн забил уже больше, чем Левандовски в первый сезон за «Баварию»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн неизменно забивает за свой новый клуб. Так, в пятницу вечером Гарри забил в ворота «Кёльна», этот мяч стал для англичанина 18-м по счёту в текущем сезоне Бундеслиги.

Удивительно, но за 12 туров текущего сезона Кейн забил уже больше, чем Роберт Левандовски в свой первый сезон за «Баварию», сезон-2014/15. У знаменитого поляка тогда было 17 голов за 31 матч всего сезона.

Правда, до максимума Левандовски в Бундеслиге Кейну ещё далеко – Роберт забивал 41 гол в сезоне-2020/21.

Следить за новыми голами Кейна в текстовом формате можно на нашем сайте, матч «Кёльн» - «Бавария» продолжается, скоро будет второй тайм.