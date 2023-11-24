​«Бавария» готовится к переговорам с Мюллером

«Бавария» рассчитывает сохранить в своих рядах форварда Томаса Мюллера. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы в ближайшие недели или месяцы начнут переговоры с 34-летним футболистом.

Отмечается, что интерес «Манчестер Юнайтед» к Мюллеру, о котором в прессе пишут в последнее время, на данном этапе не является чем-то серьёзным.

В сезоне 2023/2024 Томас Мюллер провёл за «Баварию» 14 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.