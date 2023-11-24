Кейн – первый в истории игрок, забивший 18 голов после 12 туров Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не устаёт переписывать рекорды.

30-летний игрок продлил свою результативную серию, отличившись на 20-й минуте поединка против «Кёльна». По данным Opta, Кейн – первый в истории футболист, сумевший достичь отметки в 18 голов в Бундеслиге по прошествии всего 12 туров. Кроме того, он стал первым англичанином, забившим в высшем немецком дивизионе 18 или более раз за сезон. В активе экс-звезды «Тоттенхэма» также пять результативных передач.

Текстовая трансляция матча «Кёльна» против «Баварии» представлена на сайте LiveResult.ru. В настоящий момент гол Кейна остаётся единственным.