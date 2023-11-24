Фройнд признал, что «Бавария» намерена усилиться в январе

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о необходимости зимних подписаний.

Как предполагалось в СМИ, мюнхенский клуб намерен при первой возможности усилить линию обороны и позицию опорного полузащитника.

«У нас довольно слабая защита, а впереди Кубок Азии и Кубок Африки. Нам предстоит многое сделать в ближайшие несколько недель», – подтвердил Фройнд в интервью DAZN перед началом матча Бундеслиги против «Кёльна», за ходом которого можно наблюдать посредством текстовой трансляции от LiveResult.ru.

В случае победы в сегодняшней встрече «Бавария» выйдет на первое место. Впрочем, у «Байера» останется один матч в запасе.