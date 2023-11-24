Тухель объяснил отсутствие Дэвиса в стартовом составе «Баварии»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис начнёт матч на скамейке запасных.

Канадский футболист не попал в стартовый состав мюнхенцев на сегодняшний матч Бундеслиги против «Кёльна». По словам Тухеля, игроку необходим отдых после поединков за сборную.

«У него проблемы с мышцами, ему слишком рано вновь выходить на поле. Мы не можем рисковать здоровьем Дэвиса, учитывая его манеру игры», – заявил в предматчевом интервью DAZN Тухель.

Альфонсо Дэвис отыграл 18 матчей за «Баварию» в текущем сезоне, трижды отметившись результативной передачей.

На сайте LiveResult.ru пройдёт текстовая онлайн-трансляция матча «Кёльн» – «Бавария».