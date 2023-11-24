Гранд Ла Лиги претендует на Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси попал в сферу интересов ещё одного статусного клуба.

Гвинейский игрок произвёл фурор в Бундеслиге, забив 15 голов в девяти матчах нынешнего розыгрыша. Такая результативность не могла не повлечь за собой многочисленные слухи о скором уходе форварда на повышение, и теперь, согласно сведениям журналиста Экрема Конура, на бомбардира появился спрос и в Испании – число претендентов на Гирасси пополнил мадридский «Атлетико». Напомним, что зимой 27-летнего футболиста можно будет купить за 17,5 млн евро – такова сумма отступных в его договоре со «Штутгартом».