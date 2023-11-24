Кейн — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Кёльном»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала список футболистов, которые выйдут с первых минут в матче с «Кёльном».

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Упамекано, Мин-Чжэ, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Коман, Чупо-Мотинг, Лаймер, Мазрауи.

Встреча 12-го тура чемпионата Германии между «Кёльном» и «Баварией» состоится сегодня, 24 ноября. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в прошлом туре «Бавария» обыграла «Хайденхайм» (4:2), а «Кёльн» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).