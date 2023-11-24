Тухель: «Мы очень довольны Горецкой»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием об игре полузащитника Леона Горецки.

«Мы очень довольны им. Он нашел хорошую позицию на левом, он играет между «десяткой» и «шестеркой». О нем было много разговоров, но он все это выдержал и вернул свою форму. Надеюсь, он докажет это снова в игре с «Кёльном», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

В этом сезоне Горецка вышел на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых дважды смог поразить ворота своих соперников. Помимо этого, в копилке 28-летнего немца два ассиста.

Сегодня, 24 ноября, «Бавария» встретится с «Кёльном» в 12-м туре чемпионата Германии. Начало игры — в 22:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.