Тухель: «Киммих — ключевой игрок «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о полузащитнике команды Йозуа Киммихе.
Ранее появилась информация, что 28-летний хавбек может покинуть клуб.
— Нет причин, чтобы он не играл. Это ключевой игрок, которому мы полностью доверяем. Мы всегда хотим иметь стабильную обстановку, особенно в непростые для нас периоды, — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 16 матчах во всех турнирах и записал на свой счет шесть результативных передач.
Действующий контракт Киммиха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
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