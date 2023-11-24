Тухель: «Киммих — ключевой игрок «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о полузащитнике команды Йозуа Киммихе.

Ранее появилась информация, что 28-летний хавбек может покинуть клуб.

— Нет причин, чтобы он не играл. Это ключевой игрок, которому мы полностью доверяем. Мы всегда хотим иметь стабильную обстановку, особенно в непростые для нас периоды, — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 16 матчах во всех турнирах и записал на свой счет шесть результативных передач.

Действующий контракт Киммиха с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.