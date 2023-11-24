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​«Бавария» хочет подписать топ-игрока «Барселоны» слухи

24 Ноября 2023 • 14:35 Комментировать

«Бавария» думает об усилении оборонительной линии и положила глаз на Рональда Араухо из «Барселоны». Об этом на своих страницах пишет TodoFichajes. Уругваец сейчас является твёрдым игроком основного состава каталонской команды, и провернуть такой трансфер мюнхенцам будет сложно. К тому же он ещё и будет дорогим – потенциальная стоимость составит 75 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Араухо провёл за «Барселону» 11 матчей. В них 24-летний защитник отметился одним голом, расписавшись в воротах «Реал Сосьедада» в поединке испанской Ла Лиги.

«Бавария» выбрала нового тренера на следующий сезон

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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