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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Бавария» играет по разрушительному графику»

24 Ноября 2023 • 09:18 Комментировать

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о напряженном графике команды в нынешнем сезоне.

«Все дело в телевизионных правах, каналы выбирают команды, которые им наиболее привлекательны. Нам второй раз приходится играть на выезде в пятницу. Дэвис и Ким только вернулись из сборных. Это разрушительный график для футболистов. Это предел всего», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Сегодня, 24 ноября, мюнхенская «Бавария» в гостях встретится с «Кёльном». Поединок начнется в 22:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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24.11.23 в 22:30
Кёльн Кёльн
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