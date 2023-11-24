Тухель: «Бавария» играет по разрушительному графику»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о напряженном графике команды в нынешнем сезоне.

«Все дело в телевизионных правах, каналы выбирают команды, которые им наиболее привлекательны. Нам второй раз приходится играть на выезде в пятницу. Дэвис и Ким только вернулись из сборных. Это разрушительный график для футболистов. Это предел всего», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Сегодня, 24 ноября, мюнхенская «Бавария» в гостях встретится с «Кёльном». Поединок начнется в 22:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.