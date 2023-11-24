Мюллер выдвинул ультиматум «Баварии»

Нападающий Томас Мюллер ведет переговоры с руководством мюнхенской «Баварии» о подписании нового трудового соглашения.

Как стало известно журналисту Тоби Альтшаффлу, 34-летний форвард выдвинул условие чемпиону Германии. Томас готов заключить новый контракт в том случае, если его заработная плата останется на прежнем уровне. Футболист категорически отказывается от снижения оклада.

Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом следующего года.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании звездного немца заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.