Мюллер выдвинул ультиматум «Баварии»

Нападающий Томас Мюллер ведет переговоры с руководством мюнхенской «Баварии» о подписании нового трудового соглашения.
Как стало известно журналисту Тоби Альтшаффлу, 34-летний форвард выдвинул условие чемпиону Германии. Томас готов заключить новый контракт в том случае, если его заработная плата останется на прежнем уровне. Футболист категорически отказывается от снижения оклада.
Мюллер всю карьеру провел в «Баварии». Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом следующего года.
Ранее в прессе сообщалось, что в подписании звездного немца заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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