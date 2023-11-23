Тренер «Кёльна» Баумгарт: «Кейн — выдающий игрок»

Главный тренер «Кёльна» Штеффен Баумгарт высказался о форварде мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне.

«Это выдающий игрок. Я не знаю, был ли у кого-нибудь в Бундеслиге такой показатель результативности, как у него. Кейн обогащает лигу, но, к сожалению, в предстоящем матче он будет на стороне противника», — приводит слова тренера Bayern & Germany.

Завтра, 24 ноября, «Кёльн» примет на своем поле «Баварию» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Добавим, что к данному поединку «Бавария» подходит лидером Бундеслиги, а «Кёльн» располагается на предпоследнем месте.