В «Баварии» решили заменить Томаса Тухеля на должности главного тренера в обозримом будущем. Как сообщает El Chiringuito TV, в следующем сезоне рулевым команды будет Хаби Алонсо.

В настоящий момент Хаби Алонсо показывает отличные результаты в «Байере». Именно леверкузенцы сейчас занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на два очка.

Стоит сказать, что El Chiringuito TV регулярно отмечается громкими инсайдами, и иногда они попадают в яблочко. В 2018 году именно этот источник первым сообщил о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».

Отметим, что Хаби Алонсо выступал за «Баварию» в 2014-2017 годах, прежде чем завершить карьеру.