Тухель: «Мюллер — икона «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем нападающего команды Томаса Мюллера.

«Мы хотим, чтобы он был в команде. Понятно, что он хочет играть. Томас — икона клуба, легенда. Он пользуется у нас огромным уважением», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

34-летний Мюллер всю свою карьеру провел в «Баварии». В нынешнем сезоне футболист появился на поле в десяти матчах чемпионата Германии, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором четырех ассистов.

Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Мюллера оценивается в 12 миллионов евро.