Румменигге: «Я знал, что Хаби Алонсо станет отличным тренером, ещё когда он играл в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что тренерские успехи Хаби Алонсо его не удивляют.

Испанский специалист возглавил леверкузенский «Байер» в октябре 2022 года, добившись с командой впечатляющего результата. В нынешнем сезоне «фармацевты» и вовсе преобразились – они лидируют в Бундеслиге после 11 туров с 31 набранным очком из 33 возможных.

«Для меня нет ничего удивительного в том, что сейчас Алонсо добивается успеха. Он очень умён, и я предсказывал, что он станет отличным тренером, ещё когда он был игроком «Баварии». Он очень поступательно строит свою тренерскую карьеру, никуда не торопится. Кроме того, будучи футболистом, он работал с такими великими наставниками, как Гвардиола, Анчелотти, Бенитес», – приводит Bayern & Germany слова Румменигге.