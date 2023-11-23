Румменигге раскритиковал «Боруссию» Дортмунд: «Слишком много продаж с целью получения прибыли»

Знаменитый экс-футболист Карл-Хайнц Румменигге, ныне занимающий должность в совете директоров «Баварии», раскритиковал дортмундскую «Боруссию».

«Шмели» регулярно «выращивают» для европейских топ-клубов игроков, получая солидную прибыль от продаж, однако, по мнению Румменигге, трансферная модель «Боруссии» чрезмерно ориентирована на получение финансовой выгоды.

«Боруссия» Дортмунд создала бизнес-модель и совершила слишком много продаж игроков ради получения прибыли. Санчо был отпущен в «Манчестер Юнайтед», Холанн – в «Манчестер Сити», Беллингем – в мадридский «Реал». Это потери не только для «Боруссии», но и для всей Бундеслиги – чемпионат теряет привлекательность», – приводит Bayern & Germany слова бывшего нападающего.