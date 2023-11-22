«Ювентус» рисковал сорвать сделку по де Лигту, подписывая Йылдыза

Бывший скаут «Ювентуса» Маттео Тоньоцци вспомнил, как клуб подписывал Кенана Йылдыза.

Туринский клуб подписал восходящую звезду из Турции летом 2022 года из «Баварии». Тогда же в обратном направлении перешёл звёздный защитник Маттейс де Лигт.

«Мы забрали Кенана, когда «Бавария» вела переговоры по де Лигту. Мы рисковали разрушить этот трансфер. Мы боялись, что переход Йылдыза отразится на сделке по де Лигту на сумму более чем в 80 млн евро. К счастью, всё прошло удачно», – цитирует Tuttusport Тоньоцци.

Кенан Йылдыз провёл пять матчей за первую команду «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Недавно 18-летний полузащитник забил свой первый гол за сборную Турции.