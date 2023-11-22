Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» рисковал сорвать сделку по де Лигту, подписывая Йылдыза

22 Ноября 2023 • 23:32 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
1 11.00 X 7.00 2 1.25
24.11 22:30

Бывший скаут «Ювентуса» Маттео Тоньоцци вспомнил, как клуб подписывал Кенана Йылдыза.

Туринский клуб подписал восходящую звезду из Турции летом 2022 года из «Баварии». Тогда же в обратном направлении перешёл звёздный защитник Маттейс де Лигт.

«Мы забрали Кенана, когда «Бавария» вела переговоры по де Лигту. Мы рисковали разрушить этот трансфер. Мы боялись, что переход Йылдыза отразится на сделке по де Лигту на сумму более чем в 80 млн евро. К счастью, всё прошло удачно», – цитирует Tuttusport Тоньоцци.

Кенан Йылдыз провёл пять матчей за первую команду «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Недавно 18-летний полузащитник забил свой первый гол за сборную Турции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Кенан Йылдыз Маттейс де Лигт ещё теги

Новости по матчу

22 Ноября
20:07
«Фулхэм» отпустит Пальинью в «Баварию»
16:01
Перец: «Уйду ли я в аренду? Точно не в январе»
15:40
«Бавария» хочет отдать Переца в аренду
14:17
Хёнесс: «Думаю, игроки «Баварии» сближаются с Тухелем»
11:13
Нагельсманн: – о красной карточке Сане: «Он потерял контроль, такое не должно происходить»
00:38
Ким Мин Джэ: «Мне трудно переносить такие нагрузки, но условия одинаковы для всех»
21 Ноября
22:53
Кейн: «Вариант с «Баварией» возник в самый подходящий момент»
22:28
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:50
Стало известно, какую сумму готова потратить «Бавария» на январские трансферы
18:48
Мюллер подтвердил, что не думает о завершении карьеры
17:35
Стало известно, когда Ульрайх продлит контракт с «Баварией»
12:56
«Баварии» уже не нужен Чалоба
12:25
«Бавария» не будет платить за Пальинью 60 миллионов евро
11:34
«Бавария» хочет провернуть в январе 3 трансфера
20 Ноября
21:45
Руководство «Баварии» выбирает дату назначения Эберля
01:08
Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры с Нойером
00:26
Мюллер недоволен ролью запасного в «Баварии», но не планирует уходить
18 Ноября
13:54
«Бавария» довольна прогрессом Нюбеля в «Штутгарте»
11:27
Руководство «Баварии» сохраняет хорошие отношения с Сане
01:27
Сане не контактировал с клубами АПЛ
17 Ноября
22:16
Чупо-Мотинг может сменить «Баварию» на другой клуб Бундеслиги
21:45
Три гранда АПЛ претендуют на Сане
04:12
Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера» 3
03:35
Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»
02:54
«Бавария» возобновила переговоры с Альфонсо Дэвисом
16 Ноября
20:14
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:52
Кейн: «Левандовски — легенда «Баварии» и один из лучших нападающих нашего поколения»
19:31
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
18:33
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
15:54
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
22:21
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»
21:57
Зарплата Кейна в «Баварии» увеличится при достижении определённого количества голов и ассистов
21:28
Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»
15:06
Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»
14:58
Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»
12:51
Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»
11:54
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
02:03
Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»
13 Ноября
23:13
Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
22:14
«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:29
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
22 Ноября
23:32 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» рисковал сорвать сделку по де Лигту, подписывая Йылдыза
22:52 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Австрии Мвене рассказал, почему его ударил Сане 1
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» отпустит Пальинью в «Баварию» слухи
19:25 · Германия. Бундеслига
Ровно 20 лет назад Подольски дебютировал в футболе
18:38 · Германия. Бундеслига
Тильман: «Если ПСВ выкупит меня у «Баварии», то я смогу играть на высоком уровне»
18:13 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» хотят продлить контракт с Мюллером ещё на год
16:01 · Германия. Бундеслига
Перец: «Уйду ли я в аренду? Точно не в январе»
15:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет отдать Переца в аренду
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» положил глаз на полузащитника «Брайтона»
14:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн не жалеет о том, что возглавил сборную Германии
14:17 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Думаю, игроки «Баварии» сближаются с Тухелем»
14:12 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Понятия не имею, что нужно сборной Германии, чтобы избавиться от хаоса за короткий срок»
11:42 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Наши игроки в своих клубах больше думают об атаке, чем о защите»
11:13 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: – о красной карточке Сане: «Он потерял контроль, такое не должно происходить»
09:38 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» хочет заменить Форсберга футболистом «Гранады»
Все новости
Рекомендуем