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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок сборной Австрии Мвене рассказал, почему его ударил Сане

22 Ноября 2023 • 22:52 Комментировать (1)
Австрия
2:0
Германия

Правый защитник «Майнца» и сборной Австрии Филипп Мвене высказался о недавнем инциденте с Лероем Сане.

Вингер «Баварии» ударил Мвене в начале второго тайма товарищеского матча сборных Австрии и Германии. Судья незамедлительно удалил 27-летнего игрока с поля. В оставшееся время австрийцы забили ещё один мяч, выиграв в итоге со счётом 2:0.

«Сане сбивал наших игроков дважды или трижды до того эпизода, а потом столкнулся со мной. Я просто спросил, что с ним не так, но он тут же вышел из себя и дал мне пощёчину. Я не ожидал от него такой реакции. Думаю, игроки сборной Германии были просто расстроены, поскольку у них мало что получалось», – цитирует SID Мвене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц Сборная Германии Сборная Австрии Лерой Сане Филипп Мвене ещё теги

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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Ноября 2023 в 23:23
Мвене : Сане ударил мене потому что его ударил Мане.. А-ха-ха-ха..
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