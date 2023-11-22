Игрок сборной Австрии Мвене рассказал, почему его ударил Сане

Правый защитник «Майнца» и сборной Австрии Филипп Мвене высказался о недавнем инциденте с Лероем Сане.

Вингер «Баварии» ударил Мвене в начале второго тайма товарищеского матча сборных Австрии и Германии. Судья незамедлительно удалил 27-летнего игрока с поля. В оставшееся время австрийцы забили ещё один мяч, выиграв в итоге со счётом 2:0.

«Сане сбивал наших игроков дважды или трижды до того эпизода, а потом столкнулся со мной. Я просто спросил, что с ним не так, но он тут же вышел из себя и дал мне пощёчину. Я не ожидал от него такой реакции. Думаю, игроки сборной Германии были просто расстроены, поскольку у них мало что получалось», – цитирует SID Мвене.