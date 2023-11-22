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Тильман: «Если ПСВ выкупит меня у «Баварии», то я смогу играть на высоком уровне»

22 Ноября 2023 • 18:38 Комментировать
Твенте
...
ПСВ
25.11 20:45

Полузащитник ПСВ Малик Тильман ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, 21-летний футболист выступает за нидерландский клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Баварии».

«Я не знаю, что произойдет после этого сезона. Это зависит от ПСВ и «Баварии». Если ПСВ выкупит меня, то я смогу играть на высоком уровне. Я хочу стать лучше и сделать шаг вперед», — приводит слова Тильмана Voetbal International.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором трех результативных передач.

Контракт Тильмана с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСВ Малик Тильман ещё теги

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