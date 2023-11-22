​В «Баварии» хотят продлить контракт с Мюллером ещё на год

В «Баварии» хотят сохранить в команде оттянутого нападающего Томаса Мюллера. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, гранд Бундеслиги планирует провести с 34-летним футболистом переговоры о пролонгации трудового договора ещё на один год – до середины 2025-го.

На фоне желания «Баварии» интерес к Мюллеру проявляют другие европейские клубы. Так, например, в СМИ проскакивала информация о том, что видеть Томаса в своей команде хочет рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Томасу Мюллеру 34 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 12 миллионов евро.