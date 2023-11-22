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Перец: «Уйду ли я в аренду? Точно не в январе»

22 Ноября 2023 • 16:01 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
1 10.50 X 6.90 2 1.25
24.11 22:30

Голкипер мюнхенской «Баварии» Даниэль Перец прокомментировал слухи о том, что в скором времени может уйти в аренду. Напомним, в данный момент израильтянин является третьим выбором главного тренера Томаса Тухеля на позицию голкипера. Основным вратарём мюнхенцев является Мануэль Нойером, тогда как роль первого сменщика немца занимает Свен Ульрайх.

«Уйду ли я в аренду? Точно не в январе. Сейчас ни клуб, ни я не рассматриваем такой вариант. Я верю в тот путь, который разработает для меня руководство. Я знал, что первый год будет самым сложным и уйдёт на акклиматизацию. Впереди много вызовов, но я готов к ним», – сказал Перец в интервью Sport 5.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Даниэль Перец

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