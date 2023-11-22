Перец: «Уйду ли я в аренду? Точно не в январе»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Даниэль Перец прокомментировал слухи о том, что в скором времени может уйти в аренду. Напомним, в данный момент израильтянин является третьим выбором главного тренера Томаса Тухеля на позицию голкипера. Основным вратарём мюнхенцев является Мануэль Нойером, тогда как роль первого сменщика немца занимает Свен Ульрайх.

«Уйду ли я в аренду? Точно не в январе. Сейчас ни клуб, ни я не рассматриваем такой вариант. Я верю в тот путь, который разработает для меня руководство. Я знал, что первый год будет самым сложным и уйдёт на акклиматизацию. Впереди много вызовов, но я готов к ним», – сказал Перец в интервью Sport 5.