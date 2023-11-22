«Бавария» хочет отдать Переца в аренду

Мюнхенская «Бавария» определилась, что делать с резервным голкипером Даниэлем Перецом, который перебрался в команду минувшим летом. По информации от издания Bild, «красная машина» хочет отдать израильтянина в аренду, чтобы тот набрался опыта.

Отметим, что второй номер «Баварии» Свен Ульрайх в данный момент близок к продлению контракта до 2025 года. В связи с этим руководство хочет отпустить Переца, чтобы тот получал игровую практику.

Источник также сообщает, что руководство «Баварии» видит в Переце вратаря, который в будущем может заменить Мануэля Нойера в роли первого номера. Сообщается, что израильтянин хорошо проявил себя на тренировках и показал большое желание учиться.