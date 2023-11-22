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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн не жалеет о том, что возглавил сборную Германии

22 Ноября 2023 • 14:38 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не жалеет о том, что взялся за работу во главе «бундестим». Напомним, немцы сменили тренера в начале осени, сменив Ханса-Дитера Флика на Нагельсманна.

«Нет, я не жалею. Наоборот, я наслаждаюсь. Нам нужно работать и искать выход из сложившейся ситуации всеми путями. Мне грустно, но я не разочарован. Поражения всегда причиняют боль. Сейчас мы должны меньше разговаривать и больше работать на футбольном поле», – цитирует Нагельсманна официальный сайт сборной Германии.

Напомним, сам Нагельсманн перед тем, как возглавить «бундестим» находился без работы после увольнения из «Баварии» в конце марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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