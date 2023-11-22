Хёнесс: «Думаю, игроки «Баварии» сближаются с Тухелем»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о том, как складываются отношения между игроками и главным тренером команды Томасом Тухелем.

«У меня складывается впечатление, что игроки «Баварии» сближаются с Томасом Тухелем. Между ними образовывается единство», – цитирует Хёнесса издание Kicker.

Ули также сообщил источнику, что целью клуба является закончить 2023 год без травм. После этого будет приниматься решение насчёт того, какие позиции нуждаются в усилении в январское трансферное окно.

Напомним, «Бавария» к сегодняшнему дню уже вылетела из Кубка Германии, проиграв на ранней стадии команде из третьего дивизиона.